زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جزر كماندر

رصد الخبراء هزة أرضية قوتها 6.6 درجة على مقياس ريختر قرب جزيرة بيرينغ في أرخبيل كوماندر في إقليم كامتشاتكا.

إقرأ المزيد





ويشير بيان فرع كامتشاتكا لمركز البحوث الفيدرالي "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة" التابع لأكاديمية العلوم الروسية الصادر يوم 27 أكتوبر 2023 إلى أن "زلزالا بقوة 6.6 درجة وقع على بعد 117 كيلومترا من قرية نيكولسكوية الواقعة على جزيرة بيرينغفي أرخبيل كوماندر".

ووفقا للخبراء يقع مركز الزلزال على عمق 47 كلم ، وأن قوة الزلزال التي سجلت في قرية نيكولسكويه كانت 4 درجات، ولا توجد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

ويذكر أن الخبراء رصدوا يوم 17 أكتوبر الجاري زلزالا بقوة 5 درجات قبالة ساحل إقليم كامتشاتكا. وشعر السكان المحليون بالهزات. وكان مركز الزلزال على بعد 126 كلم شرق بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي وعلى عمق 58.7 كلم. وبلغت قوة الزلزال التي سجلت في المناطق الماهولة بالسكان ثلاث درجات.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"