مشروع مذهل قد يحد من التوقف عند إشارات المرور الحمراء بنسبة 30%!

شاركت غوغل تحديثا حول مهمتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتقليل أوقات الانتظار واستخدام الوقود والانبعاثات الملوثة عند التقاطعات.

وتكشف المؤشرات المبكرة أنه يمكن تقليل التوقفات بنحو 30%، مع انخفاض الانبعاثات بنحو 10%، حيث تظهر الأبحاث أن التلوث عند تقاطعات الطرق أعلى بحوالي 29 مرة مما هو عليه على الطريق المفتوح.

ويعتمد كل هذا التحسين على مجموعة كبيرة من البيانات التي تم جمعها من خرائط غوغل.

ويراقب التطبيق مسارات المركبات وسرعاتها – ولهذا السبب يمكنه تحذيرك بشأن حركة المرور أمامك – وإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي لكيفية تفاعل المركبات والأضواء بعضها مع بعض.

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ويعني تطبيق خرائط غوغل وتقنية الذكاء الاصطناعي إمكانية معالجة المزيد من البيانات بسرعة أكبر، والأكثر من ذلك، عدم الحاجة إلى تحديث البنية التحتية الحالية.

وكتب يوسي ماتياس، نائب الرئيس للهندسة والأبحاث في غوغل: "إن Green Light قادر على تحليل آلاف التقاطعات في وقت واحد، وتحسين التدفق عبر تقاطعات متعددة في المدينة. تعمل توصياتنا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الحالية وأنظمة المرور، ويستطيع مهندسو المدينة مراقبة التأثير ورؤية النتائج في غضون أسابيع".

وتتضمن بعض الرؤى التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي من غوغل، كيف يمكن تغيير توقيت إشارات المرور، أو كيف يمكن ربط إشارات المرور عند التقاطعات المختلفة، من أجل الحفاظ على سير المركبات بسلاسة أكبر طوال النهار والليل.

ويوجد مشروع Green Light الآن في 12 مدينة وأربع قارات في جميع أنحاء العالم، مثل سياتل وريو دي جانيرو ومانشستر وهامبورغ وبودابست وأبوظبي وجاكرتا وبالي.

المصدر: ساينس ألرت