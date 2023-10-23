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روسيا..العثور على مدافع تعود للقرن السابع عشر

العلوم والتكنولوجيا

روسيا..العثور على مدافع تعود للقرن السابع عشر
Oleg Radyush- Institute of Archeology
المدافع التي عثر عليها في أريول
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عثر علماء الآثار الروس خلال عمليات الحفر الجارية في مدينة أريول على مدافع تعود إلى أوائل القرن السابع عشر.

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ويشير أوليغ رادوش الباحث في معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن علماء الآثار عثروا على مدفع كامل بحالة جيدة ومدفع آخر مكسور مع قذائف مدفعية ذات عيارات مختلفة.

ويقول: "يبلغ طول المدفع حوالي متر و 86 سم وقطره حوالي 37 ملم. هذه مدافع من العيار الصغير. وفقا لتعريف متخصصنا الشهير أليكسي لوبين، هذه مدافع ميدانية صغيرة، مصنوعة من حديد الزهر، مزينة بزخرفة على شكل رأس أفعى. وقطعة المدفع الثاني غير مزخرفة. والظاهر أن هذا المدفع انفجر أثناء إطلاق النار".

ووفقا له، يبدو أنه كانت هناك مدافع أخرى كبيرة، لأن القذائف التي عثر عليها في هذا الموقع هي من عيار 50 و60 ملم.

المصدر: نوفوستي 

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