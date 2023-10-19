ما هي منظومات الدفاع الروسية التي تستطيع التصدي لصواريخ ATACMS؟

استخدم نظام كييف صواريخ ATACMS فور استلامها من الولايات المتحدة، وتم توجيه الضربة الأولى لمطاريْن في منطقتي لوغانسك وبرديانسك.

ATACMS هو اختصار لـTACtical Missile System يُفسّر كمنظومة صاروخية تكتيكية ميدانية. وأساسها هو الصاروخ الباليستي التكتيكي العامل بالوقود الصلب "أرض – أرض"، وتُنتجه شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية ومداه الأقصى 300 كلم. لكن يبدو أن الأمريكيين سلموا الأوكرانيين نماذج قديمة منه لا يزيد مداها الأقصى عن 160 كلم.

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وتطلق الصواريخ من منصات راجمتي الصواريخ M270 MLRS وM142 HIMARS. وتتميز بدقة فائقة وقابلية للمناورة في أثناء التحليق، ورؤوسها القتالية شديدة الانفجار، وتزن هذه الرأس 200 كلغ.

ومع الأخذ في الاعتبار قدرة الصاروخ على التخفي عن الرادارات وقابليته للمناورة وسرعته العالية، يمكن القول إن من الصعب اكتشافه وإسقاطه، مع ذلك فإن منظومات الدفاع الجوي الروسية يمكن أن تتصدى له.

ويرى الخبراء أن منظومات مثل "إس – 300 في 4"، "إس – 400" و"إس – 350" قادرة على صد غارة الصواريخ الأمريكية. وأكثر تلك المنظومات فاعلية، منظومة "إس – 350 فيتياز".

لذلك يجب التعامل بجدية مع حيازة الجيش الأوكراني لهذا النوع من المنظومات. ومن أجل حماية المعدات الحربية الصديقة التي يمكن أن تتعرض للضرب من قبل هذه الصواريخ يجب تغطيتها بالأرض أو الاستعانة بطرق أخرى للحيلولة دون إصابتها بذخائر عنقودية في أثناء القصف. والسعي لتدمير مواقع منصات ATACMS، و هذا ما يمكن أن تفعله صواريخ "إسكندر" التكتيكية والصواريخ المجنحة البعيدة المدى والقنابل الجوية الموجهة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا