روسيا تصنع "سفن أبحاث" جديدة لسلاحها البحري

أعلن موقع Portnews أن روسيا تعمل على مشروع لتطوير سفن أبحاث بحرية جديدة لصالح جيشها.

وجاء في منشور على الموقع: "في 19 أكتوبر 2023 ستبدأ في مصنع غوركي الروسي عملية تصنيع سفينتين جديدتين للأبحاث البحرية في إطار المشروع الحكومي 03182R ".

وأضاف البيان "بأمر من قائد سلاح البحرية الروسي سيطلق على إحدى السفينين اسم نيكولاي زويكوف، أما السفينة الأخرى فستسمى ميخائيل نيفيدوف".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وزارة الدفاع الروسية كانت قد وقعت عقودا للحصول على أول سفنتين من مشروع 03182R خلال فعاليات منتدى "الجيش-2021"، وبدأت بتصنيعهما عام 2022، وبشكل عام تخطط للحصول على 12 سفينة من هذا النوع.

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وتعتبر السفن الجديدة المذكورة نسخا معدّلة عن سفن 03182 التي طورها مكتب زيلينودولسك للتصاميم والبحوث، ويفترض أن يكون طول كل سفينة من هذه السفن نحو 100م، ومقدار إزاحتها للمياه حوالي 4000 طن، وأن يتكون طاقمها الأساسي من 24 شخصا، كما ستجهّز بمنصات لحمل مروحيات KA-27 التي يستخدمها سلاح البحرية الروسي.

المصدر: سلاح روسيا