معرض في موسكو يكشف عن منظومة متخصصة في مكافحة "الدرونات البحرية الانتحارية"

تم الكشف في معرض"إنتربوليتيخ" التقني الدولي عن منظومة "كومار" الصاروخية البحرية القادرة على إصابة الأهداف الجوية والبحرية.

بالإضافة إلى صواريخ "إيغلا – إس" تم تزويد المنظومة، بصواريخ أتاكا" الموجهة، التي ستساعدها على إصابة أهداف جوية و بحرية مثل الزوارق والسفن في وقت واحد. والمقصود هنا، تدمير الزوارق المسيّرة الانتحارية السريعة، التي تبلغ سرعتها 50 عقدة بحرية، أي ما يعادل 90 كلم/ ساعة.

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يذكر أن منظومة "كومار" مخصصة بالدرجة الأولى لنصبها في سفن لم يتم تزويدها بأسلحة ثقيلة مضادة للجو والبحر. كما يمكن أن تُستخدم لحماية المنشآت الصناعية وغيرها من المنشآت الهامة داخل البلاد، لذلك عُرضت في معرض "إنتربوليتيخ" التقني الذي غالبا ما يكشف عن المعدات التابعة لوزارة الداخلية والحرس الروسي.

يقام معرض"إنتربوليتيخ" الدولي التقني في موسكو في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، وقد كشفت فيه الشركات الروسية عن منتجاتها العسكرية والمدنية، ومن بينها درونات مقاتلة تستخدم لإجلاء الجرحى وإزالة حقول الألغام ومجمع "الأرملة السوداء" المخصص للتعرف على القوة البشرية ويمكن التحكم فيها عن بعد من مسافة 1500 متر، والدرون الهندسي المستخدم في البحث عن المتفجرات وغيرها من المعدات الحربية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا