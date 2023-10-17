اكتشاف مقابر قديمة تحتوي على جثث محنطة ملونة منذ 3400 عام في مصر!

اكتشف باحثون مقابر حجرية وخشبية قديمة تحتوي على جثث محنطة لكبار الكهنة والمسؤولين منذ 3400 عام في مصر.

وتضم المقبرة توابيت منقوش عليها أسماء، كما تم اكتشاف بردية عليها "كتاب الموتى" بالإضافة إلى عدد من التمائم والحلي.

وتم الاكتشاف في منطقة الغريفة بمقبرة تونة الجبل في المنيا، على بعد 136 ميلا (220 كم) جنوب العاصمة القاهرة.

ويعود تاريخ موقع الدفن إلى عصر الدولة الحديثة، وهي الفترة التي أصبحت فيها مصر قوة عالمية بين القرن السادس عشر والقرن الحادي عشر قبل الميلاد.

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وتغطي هذه الفترة من التاريخ المصري القديم الأسرة الثامنة عشرة، والأسرة التاسعة عشرة، والأسرة العشرين من 1549 قبل الميلاد إلى 1069 قبل الميلاد.

ومن بين الاكتشافات الجديدة تابوت خشبي ملون منقوش لابنة رئيس كهنة جيهوتي، وهو إله مصري قديم يعرف أيضا باسم Thoth.

وكشف علماء الآثار أيضا أنهم عثروا على ورق بردية يبلغ طوله حوالي 50 قدما (15 مترا) وفي حالة جيدة "كما لو كانت ملونة بالأمس".

وسيتم عرضه الآن في المتحف المصري الكبير.

وتضم المقبرة عددا كبيرا من المقابر الصخرية ومئات الاكتشافات الأثرية الأخرى، وفقا لوزارة السياحة والآثار المصرية والمجلس الأعلى للآثار.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام لـSCA: "كنا نبحث عن مقبرة المملكة الحديثة هذه لمدة سبع سنوات، وعثرنا عليها أخيرا في موسم التنقيب هذا".

وتشتهر منطقة الغريفة بالمنيا، التي تم اكتشافها عام 1925، باكتشافاتها الأثرية، حيث ضمت 35 مقبرة، و90 تابوتا، و10 آلاف تمثال.

المصدر: ديلي ميل