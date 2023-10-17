روسيا تعزز قدرات جيشها بغواصة حاملة لصواريخ "بولافا" العابرة للقارات

أعلنت مصادر عسكرية روسية عن ضم غواصة نووية استراتيجية جديدة لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي.

وتبعا للمصادر فإن الغواصة النووية الجديدة "الجنرال سوفوروف" وصلت إلى قاعدة الغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ في كامتشاتكا.

وخلال احتفالية خصصت لوصول الغواصة إلى القاعدة قال قائد أسطول المحيط الهادئ ف الجيش الروسي: " اليوم هو لحظة تاريخية ومهمة للغاية بالنسبة لأسطول المحيط الهادئ، هذه الغواصة ستزيد من قدرة أسطولنا على حل مشكلات ضمان الأمن العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وكانت روسيا قد باشرت بتطوير هذه الغواصة في إطار المشروع الحكومي 955А عام 2014، وبدأت العام الماضي بإجراء الاختبارات البحرية عليها، وأرسلتها إلى قوات الأسطول الشمالي في الجيش لإجراء دورات تدريبية لطواقمها.

إقرأ المزيد

وتنتمي الغواصة إلى فئة غواصات "Borei-A" النووية من الجيل الرابع، والتي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 955А، وتبعا لوزارة الدفاع الروسية فإن السلاح الرئيسي لهذه الغواصة هو صواريخ "بولافا" العابرة للقارات.

المصدر: إنترفاكس+وكالات روسية