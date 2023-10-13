الجيش الروسي يتسلم أحدث وأسرع منظومة لزرع الألغام

سلّمت مؤسسة "روستيخ" التقنية الجيش الروسي منظومة "زيمليديلي"، أحدث وأسرع منظومة لزرع الألغام قبل الموعد المحدد لذلك.

وبمقدور المنظومة الجديدة أن تزرع في دقائق معدودة الألغام في مساحة تعادل 10 حقول لكرة القدم. كما بمقدور تلك المنظومة أن تستهدف نقاطا محسوبة وتسجّل إحداثيات سقوط الألغام على خارطة إلكترونية وتسلّمها لمراكز القيادة. ويتم تفجير الصواعق والقضاء على المتفجرات في وقت معين، ما يسهّل عملية إزالة حقول الألغام بعد وقف العمليات الحربية.

وقال بيكخان أوزدويف المدير التنفيذي في مجمّع الأسلحة الكلاسيكية والذخائر إن العملية العسكرية الخاصة والهجوم المضاد الأوكراني الفاشل أظهرا أن الألغام المزروعة بشكل صحيح قد تكون حاجزا لا يمكن اجتيازه أمام العدو المهاجم. أما منظومة "زيمليديلي" المطورة فإنها تستطيع أن تزرع بسرعة عالية حقول الألغام الذكية حتى في المناطق الوعرة، وهذا الأمر في غاية الأهمية. وتزيد منظومة "زيليديلي" الروسية من قدرات الوحدات العسكرية على تلغيم المناطق مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تحظر أو تحد من استخدام فخاخ من الألغام وغيرها من الأدوات والأجهزة المحظورة.

وأعاد أوزدويف إلى الأذهان أن مبدأ عمل منظومة "زيمليديلي" يشبه مبدأ عمل راجمة الصواريخ الكلاسيكية. لكنها تستخدم الذخائر المزوّدة بمحركات عاملة بالوقود الصلب والمحشية بمختلف الأنواع من الألغام.

ويتضمن القسم القتالي للمنظومة 4 حاويات، وبكل حاوية 25 صاروخا. ويبلغ المدى الأقصى لإطلاقها 15 كيلومترا. وتلحق بكل منظومة عربة للنقل والتعمير.

المصدر: روسيسكايا غازيتا