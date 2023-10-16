رادار جديد يجعل مروحية "كا-52" الروسية تعمل في مختلف الظروف الجوية

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن مروحية "كا – 52 إم" الهجومية الروسية يتم تزويدها برادار للرصد الدائري يجعلها تعمل في مختلف الظروف الجوية.

وقالت إن محطة الرادار هذه تمكّن "التمساح" من إجراء الاستطلاع ليلا ونهارا في أية ظروف للطقس وإعطاء معلومات دلالة الهدف لوسائل التدمير.

وأضافت وكالة "نوفوستي" إنه يخطط لاختبار الإمكانات القتالية لـ"كا-52 إم" المزودة بالرادار الجديد في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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ويعمل الرادار المذكور في مجال الترددات السنتيمترية، وتكتشف طيفا واسعا من الأهداف، بدءا من المدرعات وحشود من القوة البشرية وانتهاء بطائرات ومروحيات العدو.

ويتميز الرادار بدقة فائقة لتحديد الأهداف بكل تفاصيلها. وتستطيع "التمساح" المزودة بمثل هذا الرادار اكتشاف الأهداف ذات التخفي العالي عن الرادارات في ظروف التشويش القوي.

ويسمح الرادار لمروحيات "التمساح" بتوجيه ضربات إلى المدرعات بصواريخ "إزديلي 305" و"فيخر" في ظروف الرؤية المقتربة من "الصفر" دون أن تستعين بمصادر خارجية لدلالة الهدف.

يذكر أن مروحية "كا – 52 إم" (التمساح) المزوّدة بصواريخ "فيخر" تعتبر من أكثر الوسائل القتالية فاعلية في مكافحة مدرعات العدو بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا