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سكان الأرض على موعد مع الكسوف الحلقي للشمس في 14 أكتوبر

العلوم والتكنولوجيا

سكان الأرض على موعد مع الكسوف الحلقي للشمس في 14 أكتوبر
Globallookpress Chinafotopress/Li Junsheng
كسوف الشمس الحلقي
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أعلن المكتب الإعلامي للقبة السماوية في موسكو أنه سيحدث كسوف حلقي للشمس يوم 14 أكتوبر الجاري يمكن مشاهدته في مناطق متفرقة من الأرض، ولكن الروس لن يتمكنوا من رؤيته.

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ويقول مصدر في القبة السماوية في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "سيحدث الكسوف في 14 أكتوبر 2023 من الساعة 18:05 إلى الساعة 23:55 بتوقيت موسكو. ويمكن رصد مراحله المختلفة في أمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك في المحيطين الهادئ والمحيط الأطلسي. ولن يكون مرئي في روسيا".

ويتميز هذا النوع من كسوف الشمس بتشكل "حلقة النار" أو "الإكليل" حول القمر الذي يغطي قرص الشمس. وأقصى مرحلة كسوف ستبلغ 0.95 في الساعة 21 بتوقيت موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن كسوف الشمس والقمر يحدث مرة كل ستة أشهر، بفارق أسبوعين. تصطف الشمس والأرض والقمر في هذه اللحظات في خط واحد. وعندما تكون الأرض في المنتصف يلاحظ خسوف القمر، وإذا كان القمر فيلاحظ كسوف الشمس.

المصدر: تاس

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