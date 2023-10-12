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روسيا تختبر كاسحة ألغام بحرية جديدة بمواصفات خاصة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر كاسحة ألغام بحرية جديدة بمواصفات خاصة
Sputnik alexandr galperin
كاسحة الألغام البحرية الروسية ليف تشيرنافين
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أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن عن بدء مرحلة جديدة من الاختبارات على كاسحة ألغام بحرية من نوع "ألكسندريت" تم تطويرها لصالح الأسطول الروسي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة: "بدأت في حوض سريدني-نيفسكي الروسي لصناعة السفن مرحلة تجارب المصنع على سفينة ليف تشيرنافين الكاسحة للألغام، والتي تم تطويرها لصالح أسطول البلطيق في الجيش الروسي".

وأضاف البيان:"السفينة ستخضع لاختبارات إضافية في خليج فنلندا، وسيتحقق طاقمها خلال الاختبارات من عمل منظوماتها ومكوناتها الرئيسية، وأنظمة الاتصالات والملاحة الموجودة فيها، وبعد انتهاء جميع الاختبارات المطلوبة ستنضم السفينة للخدمة لصالح الجيش".

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تنتمي "ليف تشيرنافين" لى فئة كاسحات الألغام البحرية الروسية من نوع "ألكسندريت" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي "12700"، وتتميز بهيكلها المصنوع من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، فضلا عن تجهيزها بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 61 م تقريبا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 890 طنا، كما لها القدرة على نقل طاقم مكون من 44 شخصا، والإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا

 

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