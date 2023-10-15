نباتات نادرة في جبال ألتاي الروسية مهددة بالاختفاء

حذر فريق من العلماء الروس من أن معظم النباتات النادرة في جبال ألتاي الروسية معرضة للخطر.

اكتشف العلماء من روسيا والصين ومنغوليا أن 90% من أنواع النباتات النادرة في منطقة ألتاي الجبلية الروسية معرضة لخطر الانقراض. جاء ذلك في النشرة الرسمية لفرع سيبيريا في أكادية العلوم الروسية.

ونشرت نتائج البحث بهذا الشأن في المجلة Global Ecology and Conservation العلمية الدولية.

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، ونقل موقع Science in Siberia عن د. أندريه إرست أحد كاتبي المقال وكبير الباحثين في حديقة النباتات السيبيرية المركزية أندريه إرست قوله:" بناء على هذه المعلومات، قمنا بتحليل ما إذا كانت جميع الأماكن التي تتركز فيها الأنواع النادرة بها محميات طبيعية أو حدائق وطنية. ودرسنا أماكن تحتاج إلى تنظيم محميات".

من بين النباتات النادرة في جبال ألتاي، هناك 101 نوعا معرضة بشدة لخطر الانقراض و72 نوعًا معرضة لخطر الانقراض بسبب أعدادها المنخفضة للغاية أو بسبب التعرض لعوامل البيئية حالة و24 نوعا يحتمل أن تتعرض لخطر الانقراض في المستقبل. وينتمي 49 نوعا من هذه النباتات إلى الفصيلة البقولية، و30 نوعا تنتمي إلى فصيلة الأعشاب والثمر، و24 نوعا تنتمي إلى فصيلة النجوم والحوذان، و11 نوعا تنتمي إلى فصيلة لسان الثور.

وقام الخبراء أيضا برسم خريطة لتوزع الأنواع باستخدام خدمة Google Earth حيث أشّروا نقاطا ساخنة حيث يتراكم عدد كبير من النباتات النادرة في مكان واحد. ويقع معظمها بالقرب من حدود روسيا ومنغوليا والصين وكازاخستان وعلى حدودها.

المصدر: تاس