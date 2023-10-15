ابتكار مادة كهرومغناطيسية لإصلاح الأعصاب

ابتكر فريق متعدد التخصصات في جامعة رايس الأمريكية مادة كهرومغناطيسية لإصلاح الأعصاب.

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وتشير مجلة Nature Materials، إلى أن هذه المادة تتكون من طبقة كهرضغطية من تيتانات زركونات الرصاص محصورة بين طبقتين من سبائك الزجاج المعدني التي يمكن مغنطتها وإزالة مغنطتها بسرعة. وتسمح هذه التكنولوجيا بتحويل الحقل المغناطيسي إلى كهربائي أسرع بـ 120 مرة من المواد المماثلة المستخدمة حاليا.

ويقترح الباحثون استخدام هذه المادة للتحفيز الدقيق للخلايا العصبية عن بعد. وقد اختبرت هذه الطريقة على الفئران بنجاح وتم إصلاح العصب الوركي لها.

ووفقا للباحثين ستسمح هذه التكنولوجيا مستقبلا بتحفيز الأعصاب بدلا من زرع جهاز، حيث سيكفي حقن كمية صغيرة من المادة الكهرومغناطيسية لتحفيز الخلايا العصبية.

المصدر: لينتا. رو