العلماء الروس يبتكرون طريقة جديدة لتقوية الخرسانة

تمكن فريق من العلماء من جامعة البلطيق الفيدرالية الروسية من تطوير مكونات جديدة تزيد من متانة الخرسانة التي تستعمل في عمليات البناء عبر الطابعات ثلاثية الأبعاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "تمكن فريق من العلماء في جامعتنا من تطوير مكونات جديدة تزيد من صلابة الخرسانة المخصصة للبناء عبر الطابعات الكبيرة ثلاثية الأبعاد، هذه المواد غير التقليدية تزيد من متانة الخرسانة وتقلل من كلفة إنتاجها، وتحسن من خصائصها الوظيفية بشكل كبير".

وأشار الخبراء في الجامعة إلى أن المكونات الجديدة تحوي على الخث أوالبيتموس الذي يتم إضافة أتربة خاصة فيه تم الحصول عليها من منطقة كالينينغراد الروسية، وتتم إضافة هذه المكونات إلى الخرسانة بنسب تتراوح ما بين 4 إلى 8%، الأمر الذي يجعل بنيتها كثيفة ويزيد من متانتها بنسبة 15-30%.

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ومن جهتها قالت الأستاذة في معهد التقنيات المتقدمة في جامعة تومسك الحكومية الروسية، ماريا دميتريفا: "يحتوي الخث أو البيتموس على العديد من المواد والمركباتالعضوية والمعدنية، ما يجعل من الممكن استخدام أصناف مختلفة منه لتحسين خصائص الخرسانة لاستعمالها في مجالات مختلفة، طرح زملاؤنا في جامعة البلطيق فكرة استعمال هذه المواد في الخرسانة، وتوصلوا بالفعل لنتائج ممتازة، ويواصلون عملهم على اختبار طرق جديدة لاستخدام هذه المكونات في مواد البناء".

المصدر: فيستي