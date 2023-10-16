كوريا الجنوبية تصنع سفنا عسكرية جديدة للفلبين

أعلنت شركة Hyundai Heavy Industries أنها تعمل على تطوير سفن حربية جديدة لصالح سلاح البحرية في الجيش الفلبيني.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى "أنها تخطط لتسليم الجيش الفلبيني سفينة صاروخية من تطويرها عام 2025، وتسليمه سفينة أخرى عام 2026".

ومن جهته ذكر موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن شركة Hyundai Heavy Industrie تعمل على مشروع لتصنيع سفينتين جديدتين لصالح جيش الفلبين، والعمل على بناء أول سفينة بدأ في مايو 2023، وأعمال تصنيع السفينتين تجري وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

وكانت وزارة الدفاع الفلبينية قد وقعت في ديسمبر 2021 عقودا مع شركة Hyundai Heavy Industrie الكورية الجنوبية للحصول على سفينتين حربيتين جديدتين، واعتبرت هذه الصفقة هي الثانية من نوعها بين الفلبين وشركة Hyundai Heavy Industries، فعام 2016 وقع الطرفان عقودا لتطوير سفينتين من فئة Jose Rizal لصالح الجيش الفلبيني، وتسلمت الفلبين أول سفينة عام 2020 أما السفينة الأخرى فتسلمتها وضمتها للخدمة في سلاح بحريتها في مارس 2021.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن السفن الجديدة التي ستحصل عليها الفلبين ستكون نسخا معدلة عن سفن Jose Riza التي حصلت عليها سابقا، وستكون كل سفينة بطول 114 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 3100 طن.

المصدر: سلاح روسيا