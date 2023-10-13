مدرعات "تيغر – إم" الخفيفة المطورة تشارك في العملية العسكرية الخاصة

تناقلت الشبكات الاجتماعية صورا فوتوغرافية أظهرت عربات "تيغر" الروسية المزودة بدروع إضافية والتي أطلق عليها "فائقة الحماية".

كما أظهرت الصور ناقلات عسكرية تحمل "تيغر" المدرعة المطورة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

لذلك لم يستبعد الخبراء أن تشارك تلك العربات المطورة في العمليات الحربية. ويختلف النموذج المطور عن نماذج أولية للعربة بدروع قوية تحمي العجلات والقسم الأمامي لجسم العربة وزجاجها الأمامي وأبوبها المعدلة.

يذكر أن نموذجيْن من هذا النوع كشف عنهما في معرض "منتدى الجيش – 2023" العسكري التقني، فأعلن آنذاك أن مثل هذه العربات تخصص لحماية أرتال المعدات الحربية والقوات التي تنفذ مهام الاستطلاع.

وبلغ الوزن القتالي لـ"تيغر" المطورة المدرعة 7800 كلغ، طول جسمها 5600 ملم، العرض 2400 ملم، الارتفاع 2500 ملم، الخلوص (المسافة بين سطح الطريق وقعر العربة) 400 ملم.

وقد تزود العربة برشاش "كورد" عيار 12.7 ملم أو رشاش "بي كا تي إم" عيار 7.62 ملم. ومخزون أولهما 150 طلقة، مخزون ثانيهما 250 طلقة. وتتسع العربة لـ9 أفراد. وتم تزويدها كذلك بقاذف الدخان الرذاذي من طراز "توتشا".

المصدر: روسيسكايا غازيتا