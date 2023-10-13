بريطانيا.. اكتشاف خشبة مسرح تعود لزمن شكسبير

اكشف علماء الآثار أقدم خشبة مسرح تعود لزمن شكسبير في قاعة أقدم مبنى بلدية في بريطانيا، يعتقد أن وليم شكسبير نفسه شارك في تقديم إحدى مسرحياته عليها.

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وتشير The Times إلى أن "خشبة المسرح المذكورة مصنوعة من خشب البلوط وتعتبر أقدم خشبة مسرح والوحيدة الباقية من زمن شكسبير، اكتشفت في قاعة بلدية سانت جورج بمحافظة نورفولك التي تعود الى العصور الوسطى وتعتبر أقدم قاعة في بريطانيا".

وقد اكتشفت خشبة المسرح خلال عمليات الترميم والصيانة التي تخضع لها القاعة، تحت طبقتين حديثتين لأرضية القاعة تعودان إلى خمسينيات القرن الماضي والثانية إلى القرن السابع عشر أو التاسع عشر. وأن خشبة المسرح مصنوعة من ألواح خشب البلوط واستنادا إلى تقنية وضع الألواح وتحليل الخشب، أنشأت بين عامي 1417 و1430. بحسب الصحيفة.

Borough Council of King’s Lynn & West Norfolk

وتجدر الإشارة إلى أن قاعة المدينة بنيت في بداية القرن الخامس عشر، وكانت في الأصل مخصصة للاجتماعات الدينية، ولكنها تحولت فيما بعد إلى مسرح. يعتقد أن شكسبير قد قدم عرضا عليها عام 1593، عندما أغلقت المسارح في لندن بسبب انتشار الطاعون، وقام هو وفرقته بجولة. وتؤكد سجلات حسابات المؤسسة أن شكسبير وفرقته استلموا كامل مستحقاتهم المالية بعد انتهاء العرض. بحسب الصحيفة.

ويذكر ان وليم شكسبير هو كاتب مسرحي انجليزي، ترجمت أعماله إلى جميع اللغات الرئيسية في العالم. وتشكل مسرحياته أساس الذخيرة المسرحية العالمية، بالإضافة إلى تصوير معظمها في أفلام سينمائية عدة مرات.

المصدر: نوفوستي