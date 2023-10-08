سلاح البحرية اليوناني يحصل على فرقاطة صاروخية جديدة

احتفلت شركة Naval Group الفرنسية بإنزال سفينة "Kimon" إلى المياه، وهي أول فرقاطة من فئة "FDI" تصنعها لصالح سلاح البحرية اليوناني.

وتبعا لصحيفة European Defence Review فإن إنزال السفينة إلى المياه جرى ضمن احتفالية رسمية أجريت في الرابع من أكتوبر الجاري، في حوض بناء السفن التابع لشركة Naval Group في لوريان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتفالية حضرها عدد من كبار ضباط البحرية من اليونان وفرنسا، ووزيرا الدفاع اليوناني والفرنسي، ورؤساء الإدارات المسؤولة عن شراء الأسلحة في البلدين.

وخلال الاحتفالية قال بيير إريك بوميل، الرئيس التنفيذي لشركة Naval Group: "لقد كرمت اليونان شركتنا باختيارها لسفن FDI لتجديد قدرات أسطولها البحري، إنزال هذه السفينة إلى المياه يعتبر خطوة مهمة في تعاوننا الوثيق مع أثينا، تفتخر شركنا بتعاونها مع شركائها الفرنسيين واليونانيين لإنجاح هذا المشروع الكبير.

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وكانت وزارة الدفاع اليونانية قد وقعت عقودا مع Naval Group الفرنسية للحصول على 4 سفن من نوع FDI HN لجيشها، أول سفينتين من المفترض تسليمهما عام 2025، والثالثة من المفترض أن تسلم عام2026.

وتتسلح سفن "FDI" بصواريخ MM40 المضادة للسفن والأهداف البحرية، وصواريخ Aster 15/30 المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 20 ملم، وطوربيدات من عيار 324 مل، كما يمكن لهذه السفن حمل مروحية تزن 10 أطنان وطائرات مسيّرة.

المصدر: سلاح روسيا