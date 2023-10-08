أسطول بحر البلطيق الروسي يحصل على سفينة جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لمصنع "بيلا" الروسي أن المصنع احتفل مؤخرا بإنزال قاطرة بحرية جديدة طورها لصالح أسطول بحر البلطيق في الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "احتفل مصنعنا في لينينغراد مؤخرا بإنزال قاطرة بحرية جديدة إلى المياه، هذه السفينة تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 90600 لصالح أسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي".

وتبعا لموقع Sudostroenie.info حضر الاحتفالية المذكورة ممثلون عن سلاح البحرية الروسي، وعسكريون من أسطول بحر البلطيق، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وقريبا ستبدأ مراحل اختبارات جديدة على السفينة، وبعد انتهائها ستسلم للجيش.

تم تصميم السفينة الجديدة لتسهم في عمليات قطر السفن وإرسائها في الموانئ، وعمليات إعادة تعويم السفن والغواصات، وعمليات الإنقاذ وإطفاء الحرائق على السفن والمنشآت البحرية والساحلية.

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يبلغ طول هيكل القاطرة 25.4 مترا، وعرضها 8.8 م، ويمكنها الحركة بسرعة 11.5 عقدة بحرية، كما جهّزت بمعدات مختلفة تمكنها من قطر السفن والمساهمة في عمليات الإنقاذ والإطفاء.

المصدر: سلاح روسيا