كوريا الجنوبية تطور أسلحة جديدة وصواريخ فرط صوتية

ذكر موقع Naval News أن كوريا الجنوبية تعمل على تطوير أسلحة جديدة من بينها صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن.

وتبعا للموقع فإن المعلومات التي كشف عنها خلال إحدى ندوات التطوير التكنولوجي لأنظمة أسلحة الطيران والتي عقدت في كوريا الجنوبية مؤخرا "تشير إلى أن كوريا الجنوبية تطور جيلا جديدا من الصواريخ فرط الصوتية التي تطلق من الطائرات لضرب الأهداف البحرية والبرية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصواريخ المذكورة ستجهز بمحركات نفاثة تم إجراء اختبارات أرضية عليها، كما أن قطر الصاروخ الجديد سيتراوح ما بين 350 و400 ملم، وطوله سيكون 6 أمتار تقريبا، ووزنه 940 كلغ.

وستتحصل الصواريخ الجديدة على رؤوس موجهة طورها خبراء كوريون جنوبيون، كما سيكون الصاروخ قادرا على ضرب أهدافه على مسافة 300 كلم، وستصل سرعته إلى 5 ماخ (3062 كلم/ساعة).

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ووفقا لموقع Naval News فإن الخصائص المذكورة للصاروخ الكوري الجنوبي الجديد تتوافق تقريبا مع خصائص الصاروخ الياباني المضاد للسفن ASM-3.

كما نوه الموقع إلى أن وكالة تطوير الأسلحة الدفاعية في كوريا الجنوبية تعمل أيضا على مشروع تطوير صاروخ "جو-جو" بعيد المدى سيستخدم محركات نفاثة، وسيكون قطره حوالي 200 ملم، وسيكون شبيها بصواريخ AIM-7 Sparrow.

المصدر: سلاح روسيا