خبراء روس يبتكرون طريقة سهلة لاستخلاص مضادات الأكسدة من جميخ العنب

ابتكر باحثو جامعة "الأورال الفيدرالية" الروسية طريقة سهلة لاستخلاص مضادات الأكسدة الطبيعية من جميخ العنب الناتج عن صناعة النبيذ.

وحسب العلماء قد تمثل هذه المخلفات مصدرا قيما للعناصر الغذائية، ويمكن استخدامها كأساس للمكملات الغذائية، ونشرت نتائج الدراسة بهذا الشأن في مجلة Chemical Papers.

وكما أوضح الباحثون، فإن التركيب الكيميائي لجميخ العنب يشبه إلى حد بعيد تركيب العنب، وبالتالي يتميز بمحتوى عال من المركبات الفينولية مثل الكاتيكين والفلافونول والليكوانثوسيانين والأنثوسيانين.

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وقالت الأستاذة المساعدة في قسم النبيذ والكيمياء التحليلية في جامعة "الأورال" إيلينا غيراسيموفا: "اكتشفنا أنه بالمقارنة مع مستخلص عنب "إيزابيلا" الطازج، يتم أثناء إنتاج النبيذ الاستخلاص غير الكامل للمركبات المضادة للأكسدة، مما يشير إلى أن المواد الخام الثانوية لصناعة النبيذ مصدر قيّم لمضادات الأكسدة الطبيعية".

وذكرت أنهم اقترحوا طريقة بسيطة وسهلة لمراقبة قيمة ثفل العنب.

وأضافت: "هناك عدد كبير من الأساليب، لكنها غالبا ما تعتمد على معدات باهظة الثمن ومتاحة في المختبر فقط، وبساطة الأسلوب الذي طورناه تجعل من الممكن تبسيط التحكم السريع في المنتج النهائي".

وأشار العلماء إلى أن هذا الأسلوب يمكن تطبيقه في أي بلد يهتم بصنع النبيذ.

المصدر: نوفوستي