باحث روسي: العالم يحارب بنجاح فقط ثقوب الأوزون

قال العالم الروسي فيكتور دانيلوف دانيليان إنه لا يلاحظ أي تحسن في المجال البيئي إلا في حل مشكلة ثقوب الأوزون، حيث كل المؤشرات الشاملة الأخرى تتفاقم.

جاء ذلك في كلمته خلال المنتدى البيئي "خيوط الطبيعة"، الذي يقام في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في جمهورية ألتاي.

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وأضاف دانيلوف دانيليان، المدير العلمي لمعهد مشاكل المياه التابع لأكاديمية العلوم الروسية: " من المؤكد بشكل مطلق، أن جميع الخصائص البيئية الشاملة آخذة في التدهور، والاستثناء الوحيد، هو الوضع الذي يميز حالة طبقة الأوزون".

ووفقا له، بدأت خصائص طبقة الأوزون، في التحسن بعد اعتماد بروتوكول مونتريال وتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

وأشار العالم الروسيإلى أن جميع المؤشرات البيئية العالمية الأخرى تشير إلى اتجاه سلبي: تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي آخذ في التزايد، ومساحة الغابات آخذة في التناقص، ومساحة الصحارى آخذة في التزايد، ويستمر تسمم التربة الكيميائي.

تم التوقيع على بروتوكول مونتريال لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في سبتمبر 1987. وتمكنت هذه الوثيقة من تقليص إنتاج وتداول المواد المستنفدة للأوزون.

المصدر: نوفوستي