سلاح البحرية الإيطالي يتسلم سفينة حربية جديدة

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية الإيطالي تسلّم مؤخرا سفينة حربية جديدة متعددة الأغراض.

وجاء في منشور على الموقع: "يوم الأربعاء 27 سبتمر 2023 شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Fincantieri الإيطاية احتفالية خصصت لتسليم الجيش الإيطالي ثالث سفينة من فئة PPA، وحضر الاحتفالية ممثلون عن قيادة سلاح البحرية الأيطالي وخبراء من عدة شركات محلية مختصة بالصناعات العسكرية".

وأشار الموقع إلى أن إيطاليا كانت وافقت على خطة عام 2015 لتجديد سفن سلاح بحريتها، وفي إطار هذه الخطة تم العمل على مشروع بناء سفن "PPA" العسكرية المتعددة الأغراض، وأدخلت أول سفينة من الفئة المذكورة إلى الخدمة لصالح الجيش الإيطالي في مارس العام الماضي ، والثانية أدخلت الخدمة في أكتوبر الفائت.

ويبلغ طول سفينة PPA الجديدة 143 م، وعرضها 16.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4900 طن، كما سيكون بإمكانها نقل طاقم مكون من 173 شخصا، والحركة بسرعة 31 عقدة بحرية، وقطع 5000 ميل بحري في كل مهمة.

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وحصلت هذه السفن على منظومات SYLVER A50 لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف الجوية، ومنظومات لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف البحرية، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 25 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، كما جهّزت بهنغارات لنقل طائرتي هليكوبتر من طراز NH-90 أو طائرة واحدة من طراز AW-101، ومنصات لغطلاق هذه المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا