أعلنت صحيفة Times of India أن الهند تخطط لصنع حاملة طائرات أخرى لجيشها بعد نجاحها بتصنيع حاملة "فيكرانت".

وجاء في منشور على للصحيفة: "قدم سلاح البحرية الهندي طلبا رسميا للحكومة الهندية للحصول على حاملة طائرات محلية الصنع، ومن المفترض أن يتم تصنيع هذه الحاملة في شركة Cochin Shipyard Limited التي قامت بتصنيع حاملة فيكرانت سابقا".

وبحسب الصحيفة فإن اقتراحات سلاح البحرية الهندي تتضمن بناء حاملة طائرات يبلغ مقدار إزاحتها للمياه 45 ألف طن، لتكون نسخة معدلة عن حاملة"فيكرانت" الهندية، وأن الاقتراح الجديد يجب أن يحظى أولا على موافقة مجلس المشتريات الدفاعية في الهند والذي يرأسه وزير الدفاع وموافقة اللجنة الوزارية الهندية المعنية بالشؤون الدفاعية.

وأشار مصدر للصحيفة إلى "أنه وبمجرد الموافقة على بنود عقد تطوير السفينة الجديدة سيتم توقيعه مع شركة Cochin Shipyard Limited، ومن المفترض أن يستغرق بناء السفينة ما بين 8 إلى 10 سنوات".

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تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد بدأت بتطوير حاملة الطائرات "فيكرانت" في عام 2006 في حوض Cochin Shipyard Limited لبناء السفن، وأنزلتها للمياه أول مرة عام 2013، وكان من المفترض أن تسلم للجيش عام 2015 ، لكن العملية تأجلت عدة مرات لأسباب تقنية ومادية، وتم تسليمها للجيش الهندي العام الماضي.

المصدر: سلاح روسيا