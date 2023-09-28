اليابان تنزل سفينة صاروخية جديدة إلى المياه

أعلن موقع Naval News أن اليابان أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة تنتمي لأسرة سفن Mogami المعدلة.

وجاء في منشور على الموقع "يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Mitsubishi Heavy Industries (MHI) في ناغازاكي احتفالية خصصت لإنزال سفينة نيودو إلى المياه، وهي السفينة السابعة من سفن Mogami التي تصنع لصالح الجيش اليباني".

وتبعا للموقع فإن السفينة الجديدة ستخضع لعدة مراحل من الاختبارات، ومن المفترض أن تدخل الخدمة لصالح الجيش الياباني عام 2024.

ويبلغ طول هذه السفينة نحو 132.5م، وعرضها 16.3 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5500 طن، كما جهزت هذه السفن بمحركات تعمل بالديزل والغاز يمكنها من الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

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وتتسلح سفن Mogami اليابانية بمدافع من عيار 127 ملم، ومنصات Mk.41 لإطلاق الصواريخ، وصواريخ مضادة للسفن يصل مداها إلى 400 كلم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، كما جهزت بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا