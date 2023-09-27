علماء من سيبيريا يبتكرون جلا قادرا على كشف النترات والأصباغ في المواد الغذائية

ابتكر علماء في جامعة "نوفوسيبيرسك التقنية " جلا حيويا (مادة هلامية) تساعد باختبار الفواكه والخضروات بحثا عن وجود النترات، والمشروبات بحثا عن الأصباغ الاصطناعية.

ويخطط في المستقبل لتطوير مكملات حيوية تعتمد على الجل الحيوي ذي تأثير ممتص للتقليل من العواقب الناتجة عن تأثير المواد الضارة.

وقالت الخدمة الصحفية للجامعة إن فريقا من العلماء بقيادة د. إيكاترينا ليتفينوفا كشف عن منتج نهائي، وهو عبارة عن سلسلة من الاختبارات القائمة على الجل الحيوي (المادة الهلامية) ستساعد المستهلك على اختبار النبيذ ومشروبات أخرى من حيث محتوى الأصباغ، وقالت الخدمة الصحفية إن البطيخ والفواكه وخضروات أخرى يمكن اختبارها أيضا من حيث وجود النترات فيها.

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ويعمل اختبار النترات مثل ورق عباد الشمس حيث يتم وضع كمية صغيرة من عصير الفاكهة أو الخضار على الجل الحيوي، وإذا احتوى على النترات، فإن الجل الموجود في الاختبار سيُغير لونه إلى اللون الأحمر. وللتحقق من محتوى الأصباغ الاصطناعية، يتم تقطير الجل في مشروب مثل عصير أو مشروب فواكه أو عصير ليمون أو نبيذ. وفي حال وجود صبغة، يتغير لون المشروب. ويمتص الجل أصباغ الطعام المضافة صناعيا فقط. ولا تتفاعل الأصباغ الطبيعية مع الجل ولا يتغير لون المشروب.

تم تطوير المنتج الأولي بالتعاون مع الكيميائيين في معهد التخليق العضوي في مدينة يكاترينبرغ. ويتكون الجل الحيوي الآمن القادر على الاحتفاظ بمختلف المواد المفيدة من مركبات الشيتوزان الماصة الطبيعية.

يسمح الهيكل المسامي للجل الحيوي بالحفاظ على المواد، كما لو كان يغلفها. ويخطط لأن يتم في المستقبل تطوير دواء أو مكمل غذائي يعتمد على الجل الحيوي، مما سيقلل إلى حد بعيد من تأثير المواد الضارة على جسم الإنسان.

المصدر: تاس