بدء اختبارات منظومة محمولة قادرة على اكتشاف الدرونات الصغيرة

بدأت في مقاطعة روستوف الروسية اختبارات منظومة بمقدورها أن تكتشف في أسرع وقت ممكن المسيرات الجوية .

وبإمكان كاميرا فيديو وجهاز كمبيوتر ومشغلهما إيجاد درونات مهما كان صغرها وغيرها من الأجسام التي تهدد سلامة البشر والمنشآت.

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وحسب أناتولي كالايف الباحث في جامعة الجنوب الفيدرالية الروسية فإن الرادارات الغالية الثمن غالبا ما تستخدم الآن لاكتشاف المسيّرات الجوية. أما المنظومة التي ابتكرها العلماء في جامعة "الجنوب" الروسية فلا تشمل إلا جهازا لوحيا ذكيا وكاميرا فيديو موصولة به. وترسل معلومات منهما إلى مشغل يقع كقاعدة عامة بعيدا عنهما.

ويقوم البرنامج بالبحث عن أهداف خطيرة والتعرف عليها ومقارنتها بقاعدة البيانات وتحديد إحداثياتها واتجاه تحليقها، ثم يرسل تلك البيانات إلى الخبير الذي يتخذ قرارا نهائيا. ونظرا لأنه تظهر دوما أنواعا جديدة من المسيرات مع مختلف محتوياتها فإن العلماء يعملون دائما على إدخال تعديلات في البرمجيات وإتقان المنظومة ككل. ولا يمكن استخدام المنظومة في الجيش فحسب بل ولأغراض حماية محيط المنشآت والمباني في المدن.

المصدر: روسيسكايا غازيتا