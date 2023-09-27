البحرية الألمانية تستكمل اختبارات سلاح ليزري جديد

أعلن موقع Naval News أن البحرية الألمانية استكملت بنجاح الاختبارات التي أجرتها على السلاح الليزري "LWD".

وجاء في منشور على الموقع : "أكملت البحرية الألمانية بنجاح التجارب البحرية لسلاح الليزر (LWD) الذي تم تركيبه في يونيو 2022 على الفرقاطة ساكسونيا-أنهالت".

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن شركتي MBDA Deutschland GmbH وRheinmetall الألمانيتين طورتا وأنتجتا السلاح الجديد، إذ تولت الشركة الأولى عملية تطوير أنظمة تتبع الهدف ووحدة التحكم وأنظمة التكامل مع السفن، فيما تولت الشركة الثانية تطوير أنظمة إطلاق الليزر وأنظمة التبريد في هذا السلاح.

وقالت الخدمة الصحفية لشركة Rheinmetall إنه وخلال الاختبارات التي أجريت على ست مراحل، تم تأكيد الفعالية القتالية لنموذج "LWD" الأولي في سيناريوهات معقدة وظروف تشغيل واقعية ضد أنواع مختلفة من الأهداف، وتضمنت الاختبارات اكتشاف الأهداف وتتبعها بما في ذلك الأهداف عالية السرعة، وتم التعامل مع الأهداف بنجاح باستخدام شعاع ليزر عالي الطاقة.

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ووفقا لمطوري السلاح خضع النموذج الأولي لـ "LWD" لأكثر من مئة تجربة إطلاق على متن سفينة "ساكسونيا-أنهالت"، ما يؤكد أن الليزر قادر على إصابة الأهداف بنجاح في البيئة البحرية، كما تمكن السلاح من تدمير هدف جوي يحاكي طائرة ضاربة بدون طيار.

المصدر: سلاح روسيا