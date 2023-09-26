روسيا تصنع حصادات جديدة للأعلاف جميع مكوناتها مطورة محليا

أعلن مصنع Rostselmash الروسي عن إنتاج جيل جديد من آلات حصد الأعلاف جميع مكوناتها مطورة في روسيا.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع: "تمكنا هذا العام من إنتاج دفعة تجريبية من حصادات الأعلاف F 1500 الجديدة التي صنعناها بالكامل من مكونات مطورة في روسيا، وأرسلنا هذه الآلات إلى جمهورية أودمورتيا الروسية لاختبارها هناك".

وأشار البيان إلى أن الحصادات الجديدة مجهزة برؤوس خاصة لجمع الأعلاف تجعل منها آليات متعددة الاستخدامات، ويمكنها حصاد أي نوع من المحاصيل العلفية، كم أن الحصادة الواحدة قادرة على إنتاج علف يكفي ألف رأس من الماشية كل عام تقريبا.

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وحول الموضوع قال نائب محافظ مدينة روستوف الروسية، إيقور سوروكين: "الحصادات التي يطورها مصنع Rostselmash في مدينتنا مجمعة من مكونات روسية بالكامل، نخطط مبدئيا لإنتاج 15 آلية جديدة كل عام، هذا المصنع يعتبر من المصانع الروسية الرائدة في مجال إنتاج الحصادات ويصدر منتاجته لأربعين دولة".

المصدر: سلاح روسيا