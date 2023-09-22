نصف الكرة الأرضية الشمالي يستقبل في نهاية الأسبوع ظاهرة يتساوى فيها النهار والليل

يبدأ الخريف فلكيا في نصف الكرة الشمالي، يوم السبت 23 سبتمبر في الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، وهو ما يعني في المقابل، بداية الربيع في النصف الجنوبي للكوكب.

وتهاجر الشمس حاليا جنوبا، بعد أن أمضت الأشهر الستة السابقة تشرق مباشرة على النصف الشمالي من كوكبنا.

لذلك، في وقت البدء الرسمي لفصل الخريف، ستظهر الشمس مباشرة منطبقة تماما على خط الاستواء قادمة من نصفها الشمالي نحو النصف الجنوبي من الأرض.

إقرأ المزيد

وعلى الرغم من أنه من المعروف أن الاعتدال الخريفي هو اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار في جميع أنحاء العالم، إلا أن الأمر مبالغ فيه إلى حد ما لسبب واحد، وهو أن الكثيرين يتعاملون مع الليل على أنه الوقت الذي تكون فيه الشمس تحت الأفق، ويتجاهلون الشفق تماما.

وهناك عامل آخر يجعل ضوء النهار أطول من الليل عند الاعتدال: يتم تعريف شروق الشمس وغروبها على أنها الأوقات التي تظهر فيها النقطة الأولى أو الأخيرة من الطرف العلوي للشمس، وليس مركز قرصها، مرئيا فوق الأفق. ولهذا السبب، إذا قمت بمراجعة صفحة الطقس ليوم السبت 23 سبتمبر (أو الجمعة، إذا كنت تعيش على ساحل المحيط الهادئ في الولايات المتحدة) وبحثت عن أوقات شروق الشمس وغروبها المحلي، ستلاحظ أن مدة ضوء النهار، أو مقدار الوقت من شروق الشمس إلى غروبها، ما يزال أكثر قليلا من 12 ساعة، وليس بالضبط 12 كما هو شائع عن الاعتدال.

وبعد الاعتدال الخريفي، سيكون غروب الشمس في وقت أبكر وشروق الشمس في وقت متأخر في نصف الكرة الشمالي، وهذا يعني أن الأيام سوف تصبح أقصر فأقصر ونحن نتجه نحو الانقلاب الشتوي.

المصدر: سبيس