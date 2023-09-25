عربات "ستريلا" المدرعة وغير المدرعة تستعد للتوجه إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة

تتضمن أسرة عربات "ستريلا" الخفيفة متعددة المهام ورباعية العجلات عدة نماذج، وقد تم الكشف عن نموذجين منها في منتدى "الجيش – 2023" العسكري التقني.

وهناك عربة بيك آب المدرعة بوزن 5300 تتسع لـ4 أفراد، وبمقدورها نقل 550 كلغ من الحمولة، وتم تزويدها برشاش "كورد" الثقيل عيار 12.7 ملم. وتخصص تلك السيارة لتنفيذ مهام مختلفة قد تظهر نتيجة نشاط القوات اليومي.

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أما النموذج الثاني غير المدرع الذي يتسع لـ5 أفراد فأثار اهتماما بالغا لدى أجهزة الأمن الروسية والأجنبية، ويمكن تزويده بمحرك ينتج قوة 157 حصانا أو محرك بقوة 200 حصان. وتزود السيارة بعلبة السرعة الميكانيكية الخماسية. وتصل سرعتها القصوى على الطريق المعبدة 130 كلم/ساعة، ويمكن أن تسير السيارة إلى مسافة 700 كلم دون أن تتزود بالوقود. كما بمقدورها عبور الموانع المائية بعمق متر واحد.

ويرى الخبراء أن تلك العربة ستكون مطلوبة في مختلف وحدات الجيش الروسي عند وصولها منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيسكا غازيتا