الروس يستخدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة منصة مدولبة روبوتية مزودة برشاش

بدأ الجنود الروس يستخدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة منصة "بي إر 2" الروبوتية المدولبة المسلحة برشاش ثقيل.

صرح بذلك لوكالة "تاس" مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية.

وقال المصدر إن الروبوت المقاتل يضمن سلامة الجنود في أثناء العملية الهجومية واقتحام المواقع والمنشآت المحصنة.

وأضاف أن المنصة الروبوتية يمكن التحكم فيها عن بعد، كما يمكنها أن تهاجم العدو بشكل مستقل ويمكن كذلك استخدامها كستار للجنود الروس.

ويعتبر برج المنصة متعدد المهام ويمكن أن يوضع عليه رشاش ثقيل ورشاش كلاشينكوف" الخفيف. وقاذفة القنابل وغيرها من الأسلحة الخفيفة.

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هذا وكانت وكالة "تاس" قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الروسي صار يستخدم روبوتا لإجلاء الجرحى من ميدان القتال.

وتم تزويد الروبوت بجنزير ومعدات تستخدم لاجتياز الحواجز. كما تم تزويده ببطارية كهربائية بقوة 52 فولطا. وبمقدور المنصة الروبوتية التسارع في منطقة خالية من الطرق حتى 15 كلم/ساعة. وبلغ مدى عمل المنصة 700 متر. وفي حال استخدام جهاز لترحيل الإشارات اللاسلكية قد تزداد تلك المسافة حتى 5000 متر.

ويسلّح الروبوت برشاش عيار 7.62 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا