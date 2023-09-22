شركة روسية تكشف عن مشروع للغواصة الاستراتيجية المستقبلية

كشف مكتب "روبين" الروسي للتصاميم البحرية عن مشروع جديد للغواصة الروسية النووية الاستراتيجية المستقبلية.

أعلن ذلك أندريه بارانوف نائب مدير عام المكتب في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

يذكر أن مدير عام مكتب "روبين" للتصاميم البحرية كان قد صرح للوكالة في وقت سابق بأن الغواصات الاستراتيجية الجديدة يجب أن تحل محل الغواصات النووية من مشروع "بوريه" بعد عام 2037. مع ذلك فإن الغواصة النووية الاستراتيجية للجيل الجديد "أركتور" والتي تكم الكشف عن مشروعها الاختباري في معرض "منتدى الجيش – 2022" قد تدخل تشكيلة البحرية الروسية في النصف الثاني للقرن الـ21 فقط.

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وأعاد بارانوف إلى الأذهان أن "أركتور" لا يعتبر مشروعا الوحيد الممكن، فهناك مشاريع أخرى أكثر تقليدية للمستقبل المتوسط المدى، فقال: "نحن نقترح مشاريع ونماذج، لكن الخيار في يد سلاح البحرية الذي يختار ما هو الأفضل. وقد كنا نسير على هذا الطريق عند تصميم الغواصات النووية الاستراتيجية المعروفة، بما فيها الغواصات من مشروع "بوريه".

وقال بارانوف إن أبعاد الغواصة الاستراتيجية المستقبلية ستكون أصغر، لكن عدد الأسلحة والمسيرات التي ستحملها سيزداد.

يذكر أن "روبين" هو مكتب رئيسي للتصاميم البحرية في روسيا يتخصص في تصميم الغواصات الاستراتيجية النووية وغير النووية وكذلك المسيرات البحرية.

المصدر: نوفوستي