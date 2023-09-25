روسيا تنهي اختبارات فرقاطة صاروخية جديدة في أكتوبر المقبل

يخطط لإكمال الاختبارات الحكومية لفرقاطة "الأميرال غولوفكو" الصاروخية في منتصف أكتوبر المقبل، وسيتم تسليم الفرقاطة للبحرية الروسية نهاية العام الجاري.

وقال مدير عام مصنع "سيفيرنايا ويرف" للسفن إيغور أورلوف في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية "إن الفرقاطة قد اجتازت كل الاختبارات في المصنع. أما اختباراتها الحكومية فتجري على قدم وساق. ونعول على إكمالها في منتصف أكتوبر المقبل لنبدأ في تحضير السفينة لتسليمها لوزارة الدفاع الروسية".

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وأضاف أورلوف أن وزارة الدفاع هي التي تحدد موعد تسليم السفينة للأسطول الشمالي، مشيرا إلى أنه ليست هناك عوامل من شأنها عرقلة هذه العملية، وخلص إلى أن علم القديس أندراوس سيرفع في الفرقاطة نهاية العام الجاري.

يذكر أن الفرقاطة حصلت على اسمها نسبة إلى قائد الأسطول الشمالي أعوام الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

جدير بالذكر أن "الأميرال غولوفكو" هي الفرقاطة الصاروخية الثالثة من مشروع 22350، وتحمل السفينة الصواريخ المجنحة الحديثة، بما فيها صواريخ"تسيركون" فرط الصوتية. وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن "الأميرال غولوفكو" ستدخل تشكيلة الأسطول الشمالي الروسي حيث ستخدم جنبا إلى جنب مثيلتيها من مشروع 22350 "الأميرال غورشكوف" و"الأميرال كاساتونوف".