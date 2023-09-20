تايوان تختبر أولى غواصاتها الحربية المطورة محليا

أعلن موقع Navy Recognition أن تايوان ستبدأ قريبا باختبار أول غواصة حربية طورتها محليا.

وجاء في منشور على الموقع: "قبل نهاية سبتمبر الجاري ستبدأ تايوان باختبار غواصة عسكرية جديدة تعمل بالديزل والكهرباء، طورتها في شركة China Shipbuilding Corporation لصالح سلاح البحرية في جيشها".

وبحسب وسائل الإعلام التايوانية فإن عمليات اختبار الغواصة الجديدة ستستمر حتى أبريل 2024، وبعدها سيتم تحضيرها لتنضم لخدمة الجيش.

بدأت شركة China Shipbuilding Corporation بتصنيع الغواصة المذكورة في نوفمبر عام 2021، وأنزلتها إلى المياه عام 2022، وكان من المخطط أن تسلّم للجيش التايواني عام 2025 لكن تقرر تسريع عملية إنتاجها وتسليمه.

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وتشبه الغواصات الجديدة التي تصنعها تايوان في تصميمها بعض الشيء غواصات Soryu اليابانية، ويبلغ طول كل واحدة منها 70 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2500 طن.

وستتسلح هذه الغواصات على الأغلب بطوربيدات من عيار 533 ملم، وصواريخ UGM-84L المضادة للسفن والأهداف البحرية، ومنظومات سونار ومنظومات قتالية من تطوير Lockheed Martinو Raytheon.

المصدر: سلاح روسيا