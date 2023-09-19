بريطانيا تصنع سفينة حربية من جيل جديد

ذكر موقع Naval News أن بريطانيا بدأت بتصنيع سفينة جديدة من سفن Type-31 لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع: "أجرت شركة Babcock International Group في حوض بناء السفن التابع لها في اسكتلندا مؤخرا احتفالية خصصت للبدء بعملية تصنيع سفينة Active، وهي السفينة الثانية من نوع Type-31 التي يتم تطويرها في الحوض لصالح الجيش البريطاني".

وأشار الموقع إلى أنه ومن بين ضيوف الاحتفالية كان هناك ممثلون عن سلاح البحرية في الجيش البريطاني، وأعضاء من وكالة المشتريات الدفاعية البريطانية، كما شارك فيها الفنيون والعمال الذين يعملون على تطوير السفينة وأفراد من عائلاتهم.

وخلال الاحتفال قال الرئيس التنفيذي المؤقت للقسم البحري في شركة Babcock International Group، جون هوي: "تصنيع فرقاطات Type-31 لصالح الجيش البريطاني يعد امرا مهما للغاية بالنسبة لشركتنا وبالنسبة لسلاح البحرية الملكي البريطاني ولمجال صناعة السفن في بريطانيا".

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وكانت شركة Babcock International Group البريطانية قد فازت عام 2019 بمناقصة لصنع خمس سفن عسكرية جديدة من نوع Type-31 لصالح الجيش البريطاني، وأشارت بنود المناقصة حينها إلى أن تكلفة صناعة السفينة الواحدة من هذه السفن لن تتجاوز الـ 250 مليون جنيه استرليني.

وتعتبر سفن Type-31 الجديدة نماذج معدّلة عن فرقاطات Arrowhead-140 القتالية المعتمدة حاليا في سلاح البحرية الدنماركي، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن نحو 140 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه أكثر من 6500 طن، كما يمكنها الإبحار لمسافات تزيد عن 9000 ميل في كل مهمة، وبسرعة تصل إلى 26 عقدة بحرية.

المصدر سلاح روسيا