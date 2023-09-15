ازدياد النشاط الزلزالي لبركان" موتنوفسكي" في كامتشاتكا

وفقا لمدير الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، دانيل تشيبروف، من الصعب التنبؤ بثوران البركان لعدم توفر المعلومات الكافية.



ويشير تشيبروف في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن بركان موتنوفسكي يمر حاليا بمرحلة زيادة النشاط، حيث أصبحت الزلازل البركانية تتكرر أكثر.

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ويقول: "يتزايد الآن النشاط الزلزالي في بركان موتنوفسكي، وتحدث الزلازل البركانية بكثرة. ونحن نراقب معاييرها. ومع ذلك من الصعب جدا تحديد موعد ثورانه.لأنه لدينا محطة واحدة فقط في هذه المنطقة، ولا تتوفر لدينا بيانات كافية لمثل هذه التوقعات".

ووفقا له، لا توجد أي معلومات مسجلة عن ثوران البركان منذ بداية المراقبة. لذلك من الصعب التنبؤ بسلوكه، أي علينا الاعتماد على أنفسنا.

ويقول: "بالطبع نحن سنبذل كل ما بوسعنا، ولكن لا يمكنني أن أعد بمعلومات دقيقة".

وتجدر الإشارة إلى أن بركان موتنوفسكي الذي يبلغ ارتفاعه المطلق 2322 مترا فوق مستوى سطح البحر، يقع جنوب شبه جزيرة كامتشاتكا على مسافة 80 كلم من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

المصدر: تاس