العلماء بصدد استخدام "أطراف بشرية" مبتورة في تجارب على الكلاب البوليسية!

يخطط فريق من الباحثين لاستخدام الأرجل البشرية المبتورة في التجارب لمعرفة ما إذا كانت ستساعد الشرطة في العثور على الجثث البشرية.

ومن المقرر إجراء التجارب العلمية في "بورتون داون"، موطن الأبحاث الدفاعية والطبية في المملكة المتحدة، الشهر المقبل، وفقا لوكالة PA.

ويمكن استخدام الأطراف السفلية المبتورة لمعرفة ما إذا كانت الكلاب البوليسية المكلفة بالبحث عن الجثث يمكنها التمييز بين بقايا الإنسان والحيوان.

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وعادة، يتم تدريب الكلاب للعثور على جثث الأشخاص المفقودين باستخدام لحم الخنزير، لكن الخبراء يعتقدون أن هناك خطر احتمال فقدان الضحايا بسبب الاختلاف في روائحهم.

وسيشمل المشروع الجديد عدة فرق من الكلاب البوليسية في موقع أبحاث سري للغاية بالقرب من سالزبوري، ويلتشير، في أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن الموافقة الأخلاقية من هيئة البحوث الصحية (HRA) مطلوبة قانونا لإجراء البحث. وقالت متحدثة باسم HRA إن الطلب قيد المراجعة حاليا من قبل الهيئة، ومن المتوقع تحديثه في الأيام المقبلة.

وأضافت أنه تم إبلاغ HRA بأن المشروع قد تمت مراجعته من قبل لجنة أخلاقيات البحث بوزارة الدفاع.

وإذا نجحت التجربة، فقد تؤدي إلى تغييرات في سياسة الحكومة بشأن كيفية تدريب الكلاب البوليسية.

المصدر: ديلي ميل