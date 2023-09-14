روبوتات الذكاء الاصطناعي تحضر مباراة كرة قدم أمريكية (فيديوهات + صور)

شاركت روبوتات الذكاء الاصطناعي في إحدى مباريات اتحاد كرة القدم الأمريكي، وقد لفتت الأنظار بسبب شكلها الذي يبدو "بشري" بشكل لا يصدق وأثارت إعجاب كل من شاهدها.

وقد جلست الروبوتات التي من المقرر أن تظهر في فيلم The Creator، الذي سيعرض لأول مرة في 29 سبتمبر، على المدرجات لمشاهدة المباراة التي جمعت فريقي "Chargers" و"Dolphins"، ضمن جزء من استراتيجية إعلانية للفيلم.

روبوتات يعملون بوظيفة عمال نظافة بدلاً من البشر😨!pic.twitter.com/3DXof1BQuw — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 13, 2023

بمجرد انتشار الصور ومقاطع الفيديو لروبوتات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر في مباراة كرة القدم الأمريكية، أثيرت حالة من الضجة على الإنترنت. وبينما أبدى بعض مستخدمي الإنترنت إعجابهم بالروبوتات، توقع آخرون أن عصر الروبوتات قد بدأ وأنه سيحل محل البشر قريبا.

وقد تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع مصورة للروبوتات وهي تتنقل في الملعب الذي استضاف المباراة.

AI robots infiltrated the Chargers’ season opener at SoFi Stadium to promote 20th Century Studios’ “The Creator.” AI robots roamed amongst the crowd during the Dolphins’ 36-34 win over the Chargers on Sunday. pic.twitter.com/uR9cCZTxyl — The Sporting Tribune (@SportingTrib) September 10, 2023

The Chargers Game Debuted New Fully Automatic Artificial Intelligence Ran Robots.. “The Creator” pic.twitter.com/vAJVxVDUeN — Wall Street Apes (@WallStreetApes) September 12, 2023

وعلق أحدهم قائلا: "رأيت للتو بعض الروبوتات في الحياة الواقعية وأنا أشعر بالهلع".

Bro I just seen some robots in real life I’m spooked lol — CMPLX® | #RH✨ (@CmplxRH) September 10, 2023

يذكر أن "The Creator" أثار جدلا، بعد أن أظهر المقطع الدعائي لقطات حقيقية من انفجار مرفأ بيروت، وقد أعاد صانعو الفيلم توظيفها باستخدام المونتاج، مما ترك رد فعل عنيف، حيث أودى الانفجار بحياة أكثر من 200 شخص وجرح ما يقرب من 7000 شخص.

المصدر: RT