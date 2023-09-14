بدء اختبار جيل جديد من محركات قاذفة "B-21 Raider" الشبح السرية الأمريكية

نشرت شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية جديدة لقاذفة "B-21 Raider" الشبح السرية الجاري تصنيعها في الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة "The Drive" الأمريكية نقلا عن وزير سلاح الجو الأمريكي "فرانك كاندل" بأن الاختبارات البرية لمحركات القاذفة الجديدة قد بدأت.

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وأشار الوزير الأمريكي إلى أن برنامج "Long Range Strike Bomber" (القاذفة الطويلة المدى)، يشمل تصنيع الأنظمة المتكاملة مع الطائرة، مثل الأسلحة ومختلف المستشعرات والأنظمة التي تصاحب القاذفة، بما في ذلك الذخائر وغيرها من الوسائل التي قد تستخدم لأغراض الدفاع.

ويشار كذلك، إلى أن القاذفة "B-21 Raider"، يمكن أن تستخدم مستقبلا مع الدرونات التي تمتلك نسبة عالية من الاستقلالية. وتعتقد الصحيفة أن "B-21 Raider" ستقوم العام الجاري بأول رحلة جوية لها، حيث تبدأ خدمتها في سلاح الجو الأمريكي.

يذكر أن"B-21 Raider":جيل جديد من قاذفة إستراتيجية امريكية تم تصميمها في الولايات المتحدة. ويفترض أنها ستحمل ذخائر كلاسيكية وسلاحا نوويا حراريا على حد سواء. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق، بأن مصممي الطائرة أولوا اهتماما خاصا بزيادة مدى عمل القاذفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا