الدنمارك تطور "فرقاطات حربية" مخصصة للعمل في المناطق القطبية

كشفت شركة "OSK Design" الدنماركية عن مشروعها الجديد الذي تعمل في إطاره على تطوير فرقاطات حربية كاسحة للجليد مخصصة للعمل في المناطق القطبية.

وتبعا لموقع "Marine Link"، فإن الفرقاطات الجديدة، مصممة لتكون قادرة على العمل في مناطق القطب الشمالي في كافة أوقات السنة مع المحافظة على أفضل أداء، كما أن هياكلها المتينة ستمكنها من العمل ككاسحات للجليد في البحار والمحيطات المتجمدة.

وأشار الموقع، إلى أن السفن الجديدة، جُهّزت بمنصات لحمل مروحيات وطائرات بدون طيار وغواصات وقوارب مسيّرة، كما زوّدت بقوارب إنقاذ وقوارب إنزال عسكري بأحجام مختلفة.

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ويبلغ طول كل سفينة من السفن الجديدة 125 مترا، وعرضها 18 م، ويمكنها نقل ما بين 60 إلى 125 شخصا تبعا للمهمة المطلوبة، والحركة بسرعة 23 عقدة بحرية.

وستجهز هذه السفن بعدة أنواع من المدافع، وقاذفات للصواريخ المضادة للأهداف البحرية والبرية والجوية، كما ستحصل على أسلحة هجومية ودفاعية متنوعة.

المصدر: سلاح روسيا