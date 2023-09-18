العلماء الروس يدرسون إمكانية التخلص من "تنافر معرفي" يواجهه الإنسان

طوّر العلماء الروس أسلوبا يسمح لهم بالتلاعب بعمل الدماغ أثناء تطور التنافر المعرفي وتحديد متى تحدث مراحله المختلفة وكيف يستطيع الشخص اتخاذ خيارا صعبا بين البدائل.

أفادت بذلك الثلاثاء 12 سبتمبر الخدمة الصحفية "لمدرسة للاقتصاد العليا الروسية".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمدرسة:" إننا نقترح في دراستنا لأول مرة استخدام بروتوكول الإنترنت عالي التردد. وتُكمن خصوصيته في أنه يسمح بتنشيط أو قمع مناطق الدماغ المشاركة في التنافر المعرفي بالتناوب، وتغيير الفترات الزمنية لتحفيزه تدريجيا".

إقرأ المزيد

وقالت "ألينا دافيدوفا" الباحثة في مدرسة الاقتصاد العليا:" بعد أن نفهم بالضبط متى تمكنا من كبح تغيير تفضيلات، سنحدد الوقت الدقيق لتسجيل التعارض عند الاختيار بين البدائل الأولية ولحظة إعادة التقييم".

يذكر أن التنافر المعرفي: هو صراع بين اختيارات الشخص أو آرائه أو تفضيلاته. ويؤدي ذلك إلى حالة من التوتر والانزعاج، يرغب في التخلص منها في أسرع وقت ممكن. كما أشار العلماء، فإن التنافر المعرفي له عدة مراحل، وهي تحديد الصراع، تحقيق السيطرة المعرفية ومعالجتها، وترميز التفضيلات من قبل الدماغ وتوحيد التفضيلات المتغيرة.

قامت "دافيدوفا" وزملاؤها في المدرسة بدراسة هذه العمليات لعدة أعوام. واقترحوا استخدام أنظمة التحفيز المغناطيسي العابر للجمجمة لدراسة طبيعة التنافر المعرفي، وطوّروا أساليب تسمح لهم بتتبع التغيرات في وظائف الدماغ في كل مرحلة من مراحل تطور الصراع الداخلي.

بينما اقترح علماء الأعصاب نسخة محسّنة من الأسلوب الذي ابتكروه، والذي يسمح بالتحكم بالتناوب في عمل مناطق الدماغ المشاركة في التنافر المعرفي والتأثير عليها في فترات زمنية محددة. ولا يسمح ذلك بتحديد الخلايا المشاركة في هذه العملية بأكبر قدر ممكن من الدقة، فحسب، بل ويسمح أيضا بتوضيح الحدود بين المراحل المختلفة للتنافر المعرفي.

وحسب مؤلفي الدراسة، فإن الفهم الأعمق لديناميات التنافر المعرفي سيساعد على فهم أفضل لطبيعة التبعيات الجسدية والنفسية، والتي تعتمد أيضا على الصراع الداخلي ومشكلة الاختيار.

المصدر: تاس