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السعودية.. "الروبوت نورة" تستقبل العملاء والزائرين في ⁧"سيتي سكيب العالمي" (صور + فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

السعودية..
RT @amantalbaha
معرض ⁧‫"سيتي سكيب العالمي" ‬⁩في الرياض
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استخدمت أمانة منطقة الباحة في السعودية "الروبوت نورة" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كموظفة لاستقبال وخدمة العملاء والزائرين في ⁧"سيتي سكيب العالمي" المقام حاليا بالرياض.

وخطفت "الروبوت نورة" التي ظهرت بالزي الإسلامي، أنظار الزائرين في معرض "سيتي سكيب" والمشاركين فيه، بحضورها واتقانها اللغة العربية و16 لغة أجنبية.

وقدمت "نورة" معلومات لزائري المعرض عن أمانة الباحة وما تقدمه من مشاريع وفرصها الاستثمارية.

وانطلقت فعاليات "سيتي سكيب" بمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثا عالميا ومحليا، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في "ملهم".

وتستمر الفعاليات حتى الأربعاء 13 سبتمبر الجاري برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنظيم من شركة تحالف تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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