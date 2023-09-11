بمرض استنسخ النعجة دوللي لعلاجه.. وفاة عالم بريطاني شهير ملأ الدنيا وشغل الناس

توفي البروفيسور السير إيان ويلموت، العالم الذي يوصف بأنه "أحد عمالقة العالم العلمي" والذي قاد فريق استنساخ النعجة دوللي، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد 5 سنوات من تشخيصه بمرض باركنسون.

وكان البروفيسور ويلموت جزءا من فريق في معهد روزلين بجامعة إدنبرة الذي نجح في استنساخ دوللي في عام 1996.

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وتقاعد من جامعة إدنبرة عام 2012. وكشف عن تشخيصه بمرض باركنسون بعد ست سنوات، وهو المرض الذي أعطت دوللي الأمل في العثور على علاج له.

وكانت دوللي أول حيوان ثديي يتم استنساخه من خلية بالغة، ولكنها ليست أول نعجة يتم استنساخها على الإطلاق.

وكان البروفيسور ويلموت يأمل أن يؤدي الاستنساخ إلى عدم انقراض أي نوع من الكائنات، لكن دوللي ساعدت أيضا في ريادة أبحاث الخلايا الجذعية. وأطلق العلماء اسم دوللي نسبة إلى اسم المغنية دوللي بارتون.

وتم استنساخها باستخدام خلية من الغدة الثديية لنعجة دورست فين البالغة من العمر ست سنوات، وبقيت سرا طوال الأشهر الأولى من حياتها.

وتوفيت دوللي في عام 2003، ولكنها معروضة الآن في المتاحف الوطنية في اسكتلندا.

وقال البروفيسور بروس وايتلو، مدير معهد روزلين: "مع الأخبار المحزنة اليوم عن وفاة إيان ويلموت، فقد العلم اسما ذائع الصيت. قاد إيان فريق البحث الذي أنتج أول حيوان ثديي مستنسخ في دوللي. كان لهذا الحيوان تأثير إيجابي على كيفية تفاعل المجتمع مع العلم وكيفية تفاعل العلماء مع المجتمع. إن إرثه يدفع العديد من التطبيقات المثيرة إلى الظهور من أبحاث علم الأحياء الحيواني والبشري".

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وقال البروفيسور السير بيتر ماثيسون، مدير ونائب رئيس جامعة إدنبره: "نشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة البروفيسور السير إيان ويلموت. لقد كان أحد عمالقة العالم العلمي، حيث قاد فريق معهد روزلين الذي استنسخ النعجة دوللي – وهي أول حيوان ثديي يتم استنساخه من خلية بالغة – مما أدى إلى تحول في التفكير العلمي في ذلك الوقت. يستمر هذا الإنجاز في تغذية العديد من التطورات التي تم إحرازها في مجال الطب التجديدي الذي نراه اليوم".

المصدر: إندبندنت