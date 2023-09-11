الولايات المتحدة تخطط لتزويد جيشها بقوارب إنزال عسكري جديدة

ذكر موقع Naval Today أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على قوارب إنزال عسكري جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع: "أبرمت شركة Austal USA الأمريكية عقودا لتزويد سلاح البحرية الأمريكي بـ 3 قوارب جديدة من نوع LCU-1700، هذه العقود تسمح بطلب 9 قوارب إضافية لصالح الجيش الأمريكي".

وأشار الموقع إلى أن قوارب LCU-1700 الجديدة يمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 170 طنا، والغرض الرئيسي منها هو نقل المركبات المجنزرة والمدولبة والقوات والبضائع من سفن الإنزال العسكري الكبيرة إلى الشاطئ وبالعكس، أو العمل ما بين المواقع العسكرية البحرية".

وحول الموضوع قال نائب رئيس شركة Austal USA، ديف جروديني: "نحن نفهم الدور الكبير الذي ستلعبه هذه القوارب في دعم العمليات الاستكشافية لسلاح البحرية وقوات مشاة البحرية الأمريكية".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الولايات المتحدة تخطط للحصول على 30 قاربا من قوارب LCU-1700 لجيشها، ولم يحدد المسؤولون عن سلاح البحرية الأمريكي بعد كيفية تقسيم إنتاج هذه القوارب ما بين شركة Austal USA وشركة Swiftships LLC المورد الحالي لهذه القوارب، كما توجد حاليا بعض الصعوبات في المشروع المذكور بسبب مشكلات التمويل ومشكلات تتعلق بنقص الموظفين وبعض المشكلات الفنية.

المصدر: سلاح روسيا