سلاح البحرية الكندي يتسلّم سفينة مطورة كاسحة للجليد

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية الكندي تسلّم مؤخرا سفينة جديدة من فئة Harry DeWolf.

وجاء في منشور على الموقع: "قامت Irving Shipbuilding بتسليم سلاح البحرية الكندي سفينة وليام هول التي تنتمي لفئة Harry DeWolf، والتي يمكنها العمل كسفينة دوريات وكاسحة جليد في مناطق القطب الشمالي".

ومن جهته قال رئيس شركة Irving Shipbuilding، ديرك ليكسو:"تسليم السفينة الجديدة لسلاح البحرية الكندي قبل شهرين من الموعد الذي كان مخطط له هو دليل على أن شركتنا تمكنت من الوصول إلى أكبر قدر من الكفاءة والدقة في العمل.

وكانت الحكومة الكندية كانت قد وقعت عام 2015 عقودا للحصول على 6 سفن دوريات كاسحة للجليد من نوع Harry Dewolf، وبلغت قيمة الصفقة حيينها 3.5 مليار دولار كندي (نحو 2.92 مليار دولار).

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تطور كندا سفن Harry Dewolf لتعمل كآليات لمهمات الدوريات ومهمات الإنقاذ في البحار، كما جهّزت هذه السفن بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في المياه المغطاة بالجليد.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 103.6 م، وعرضها 19 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6615 طنا، كما يمكنها الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري في كل مهمة، والعمل لـ 85 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، فضلا عن أنها مسلحة برشاشات من عيار 25 ملم مضادة للأهداف الجوية، ورشاشات Browning M2 من عيار 12.7 ملم، و مزودة بمنصة لحمل مروحيات CH-148 أو CH-146.

المصدر: سلاح روسيا