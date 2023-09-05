عدسات السيّاح توثق لقطات مميزة من موقع بركان إيبيكو في جزر الكوريل (فيديو)

تداولت وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مميزة تمكن من تصويرها السياح الذين زاروا منطقة بركان إيبكو في جزر الكوريل الروسية.

ويظهر في أحد الفيديوهات أعمدة الرماد البركاني التي ارتفعت من فوهة البركان في الرابع من الشهر الجاري، ووصلت إلى علوّ 2500 م تقريبا.

ونشرت قناة RT الروسية في صفحتها على "تليغرام" أيضا مقطع فيديو وثّقه أحد السياح وظهر فيه منظر خلّاب لفترة شروق الشمس في جبال الكوريل بالقرب من بركان إيبيكو.

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يقع بركان إيبيكو الذي يبلغ ارتفاعه 1156 مترا في جزيرة باراموشير على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي مدينة سيفيرو كوريلسك، وتحدث حوادث انبعاث الرماد منه منذ 20 أكتوبر عام 2016، الأمر الذي يعتبر طبيعا بالنسبة له كبركان نشط،وتم تسجيل أكبر حادث لانبعاث الرماد منه في 31 أغسطس عام 2018، عندما ارتفع عمود من الرماد إلى ارتفاع 6 كيلومترات من فتحة بركانية جديدة تشكلت في عام 2017.

المصدر: RT