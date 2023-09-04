روسيا تستحدث مناطق جديدة لصناعة الطائرات المدنية ومكوناتها

أعلنت وسائل إعلام روسية أن مصنع "أورال" حصل على منطقة جديدة لتصنيع الطائرات المدنية ومكوناتها.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمنصع: "تسلّم مصنعا مبنى جديدا بمساحة 6.5 ألف مترمربع في منطقة وادي التيتانيوم الاقتصادية والصناعية في سفيردلوفسك".

وأضاف البيان: "المبنى الجديد سيكون مخصصا لتصنيع وتجميع مكونات طائرات LMS-901 Baikal وTVRS-44 Ladoga المدنية الواعدة، وسيبدأ المختصون في مؤسسة UZGA الروسية قريبا بتجميع المعدات في هذا المبنى".

وتوجد حاليا عدة مناطق مخصصة لقطاع تطوير الطائرات المدنية بمنطقة وادي التيتانيوم الروسية، منها مبنى للخدمات الهندسية والفنية بمساحة 1400 متر مربع، ومبنى للاختبارات الأرضية وصيانة الطائرات.

وLMS-901 Baikal التي تعمل روسيا على تطويرها هي طائرة مدنية خفيفة مخصصة للرحلات القصيرة، ومجهزة بـ9 مقاعد، وصممت لتحل محل طائرات "أنطونوف-2".

إقرأ المزيد

وتستخدم لهذه الطائرات الآن محركات H80-100 التشيكية مع مراوح Hartzell، ومن المقرر أن تحصل النماذج النهائية منها على محركات VK-800SM بمراوح AV-901 التي تطورها مؤسسة UZGA الروسية.

المصدر: سلاح روسيا