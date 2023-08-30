بعد أقل من شهر.. "آبل" تعلن موعد الكشف عن "آيفون 15"

أعلنت شركة "آبل" موعد مؤتمر الكشف عن آيفون 15، وذلك خلال المؤتمر الخاص الذي تقيمه في شهر سبتمبر 2023، والذي سيكشف عن 4 هواتف جديدة، وإصدار جديد من ساعتها الذكية Apple Watch.

والمؤتمر سيعقد يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، تحت عنوان Wanderlust "استكشف العجائب"، في مقر الشركة الرئيسي Apple Park بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأكدت آبل أنه يمكن مشاهدة مؤتمر الكشف عن iPhone 15 من خلال الموقع الرسمي للشركة، كما يمكن مشاهدة المؤتمر من خلال قناة آبل الرسمية على يوتيوب، وذلك من خلال أي جهاز سواء آيفون أو أندرويد أو ويندوز أو ماك.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان رسميا عن:

الجيل الجديد من آيفون 15: والذي سيضم أربعة هواتف جديدة وهم آيفون 15 و15 بلس و15 برو و15 برو ماكس.

الإصدار الجديد من آبل ووتش: كما أنه من المتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن Apple Watch Series 9، والذي من المتوقع أن تقدم ترقية بسيطة على الإصدار السابق أبرزها على المعالج، حيث ستعمل بمعالج S9.

وقد يشهد المؤتمر الإعلان عن إصدار جديد من سماعات الأذن اللاسلكية AirPods، كما أنه من المتوقع أن توفر آبل رسميا التحديث إلى iOS 17 وiPadOS 17 وWatchOS 10 والإصدار الجديد من نظام ماك، أو الكشف عن موعد توفر الإصدار الجديد من أنظمة التشغيل لأجهزتها المختلفة.

المصدر: "ديلي ميل"